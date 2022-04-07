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    Xiaomi artık güncelleme almayacak telefonları paylaştı

    Artık güncelleme almayacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefon ve tablet modellerinin listesi yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 14:24
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    Xiaomi artık güncelleme almayacak telefonları paylaştı

    Son zamanlarda birçok üretici, artık eski modellerine olan desteğini sonlandırıyor. Çünkü eski telefonlar, günümüzün işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerinin gereksinimlerini karşılamıyor.

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, artık güncelleme almayacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefon ve tablet modellerinin bir listesini yayınladı.

    Aşağıdaki telefonlar; Android, güvenlik ve arayüz güncellemelerini bir daha resmi olarak almayacak.

    DESTEĞİ SONLANDIRILAN MODELLER

    • Mi 1
    • Mi 2
    • Mi 2A
    • Mi 3
    • Mi 4
    • Mi 4S
    • Mi 4c
    • Mi 5
    • Mi 5s
    • Mi 5s Plus
    • Mi 5c
    • Mi 5X
    • Mi 6
    • Mi 6X
    • Mi 8 SE
    • Mi Note
    • Mi Note 2
    • Mi Note 3
    • Mi Note Pro
    • Mi Mix
    • Mi Mix 2
    • Mi Max
    • Mi Max 2
    • Mi A1
    • Mi A2
    • Mi A2 Lite
    • Mi Pad
    • Mi Pad 2
    • Mi Pad 3
    • Mi Pad 4
    • Mi Pad 4 Plus
    • Mi Max 3
    • Mi 8 Lite
    • Mi Mix 2S
    • Mi 8 Explorer Edition
    • Mi Mix 3
    • Mi 8 UD
    • Mi 9 SE
    • Mi Play

    Xiaomi artık güncelleme almayacak telefonları paylaştı #1

    • Redmi 1
    • Redmi 1S
    • Redmi 2
    • Redmi 2A
    • Redmi 3
    • Redmi 3S
    • Redmi 3X
    • Redmi 4
    • Redmi 4X
    • Redmi 4A
    • Redmi 5
    • Redmi 5 Plus
    • Redmi 5A
    • Redmi Note 1
    • Redmi Note 1S
    • Redmi Note 2
    • Redmi Note 2 Pro
    • Redmi Note 3
    • Redmi Note 4
    • Redmi Note 4X
    • Redmi Note 5
    • Redmi Note 5A
    • Redmi Pro
    • Redmi 6
    • Redmi 6 Pro
    • Redmi 6A
    • Redmi S2
    • Redmi Y2
    • Redmi Note 6 Pro

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