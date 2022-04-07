Xiaomi artık güncelleme almayacak telefonları paylaştı

Artık güncelleme almayacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefon ve tablet modellerinin listesi yayınlandı.

Son zamanlarda birçok üretici, artık eski modellerine olan desteğini sonlandırıyor. Çünkü eski telefonlar, günümüzün işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerinin gereksinimlerini karşılamıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, artık güncelleme almayacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefon ve tablet modellerinin bir listesini yayınladı.

Aşağıdaki telefonlar; Android, güvenlik ve arayüz güncellemelerini bir daha resmi olarak almayacak.

DESTEĞİ SONLANDIRILAN MODELLER

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

Mi Mix

Mi Mix 2

Mi Max

Mi Max 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi Max 3

Mi 8 Lite

Mi Mix 2S

Mi 8 Explorer Edition

Mi Mix 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi Play