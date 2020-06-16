Xiaomi, bazı MIUI 12 kararlı beta sürümlerini askıya aldı

Xiaomi, Mi 10 serisi ve Redmi K30 Pro modellerine sunduğu MIUI 12 kararlı beta güncellemesini geçici olarak durdurdu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini şimdi MIUI 12 sürümüne bırakıyor.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelen MIUI 12, kararlı beta sürüm olarak Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro ve Redmi K30 Pro modelleri için kullanıma sunmuştu.

XIAOMI MI 10 SERİSİ VE REDMI K30 PRO İÇİN GÜNCELLEME DURDURULDU

Xiaomi'nin MIUI 12 kararlı beta sürümünü erkenden dağıtmasının önüne bir engel çıkmış gibi görünüyor. Şirket; Mi 10, Mi 10 Pro ve Redmi K30 Pro için geçtiğimiz hafta yayınladığı güncellemeyi askıya aldığını duyurdu.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Çinli şirketin MIUI 12 üzerinde henüz çalışmalara devam ettiğini ve bazı sorunların yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle güncellemeyi geçici olarak durdurup söz konusu sorunları çözmek daha akıllıca duruyor.

Yukarıdaki telefonlara ek olarak, ikinci etapta güncellemeyi alacak modeller şu şekilde: