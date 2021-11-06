Xiaomi, Çin'deki 10 bininci mağazasını açtı

Xiaomi'nin Çin'deki mağaza sayısı, Shenzen eyaletinde bulunan Guangdong şehrinde açılan yeni mağazayla 10 bine ulaştı.

Son yılların popüler akıllı telefon üreticisi Xiaomi, kısa süre içinde en çok satan markalardan biri haline geldi.

Şirket, özellikle anavatanı Çin'de açtığı binlerce mağazayla genişlemesini sürdürüyor.

10 BİNİN MAĞAZASINI AÇTI

Son mağazasını 30 Ekim'de Çin'in Shenzen eyaletinde bulunan Guangdong şehrinde açan Xiaomi, ülkedeki mağaza sayısını 10 bine çıkardı.

600 metrekarelik tamamen bağımsız bir binada faaliyete geçen ve üç boyutlu LED ekranlarla donatılan mağaza, en hareketli ticari alanlarından birinde yer alıyor.

Xiaomi kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Twitter'da paylaştığı bir gönderiyle Xiaomi'nin 10 bininci mağazasını kutladı.

Xiaomi kıdemli başkan yardımcısı ve Redmi markasının genel müdürü Lu Weibing ise, "Her bir Xiaomi hayranının evine yakın bir Xiaomi mağazası olmasını ve herkesin en mükemmel Xiaomi ürünlerini makul bir şekilde satın almasını sağlamak bizim en büyük vizyonumuz." ifadelerini kullandı.

GÜNDE 27 MAĞAZA AÇIYOR

Xiaomi, Çin'de günde ortalama 27 yeni Xiaomi mağazası açarak yeni bir rekora imza attı. Marka, Çin'de son bir yıl içinde yaklaşık 8 bin mağaza açtı.