Xiaomi, Çin'deki kısıtlamalar nedeniyle zor durumda

Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Xiaomi, kan kaybetmeye devam ediyor. Şirket, Çin'deki kısıtlamalardan oldukça etkileniyor.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce; Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi Xiaomi, Çin’de yaşanan koronavirüs kısıtlamaları ve küresel ekonomide yaşanan sorunlar sebebiyle gelir kaybetmeye devam ediyor.

Xiaomi, tahminlerin altında kaldı

Paylaşılan raporlara göre, ikinci çeyrekte Xiaomi 10.31 milyar dolar yıllık satış geliri ile tahminlerin yüzde 20 altında kaldı.

Bununla birlikte, teknoloji devinin net geliri son çeyrekte yüzde 67 düşerek 305 milyon dolara geriledi.

Xiaomi başkanı Wang Xiang, Çin pazarında pandeminin yeniden baş göstermesi sebebiyle talebin zayıfladığını söyledi.

2021'de Xiaomi, ABD yaptırımları nedeniyle Huawei'nin pazar payını ele geçirerek satışlarda büyük bir artış görmüştü. Ancak bu artış, günümüzde neredeyse yüzde 40'tan fazla düştü.

İşten çıkarmalar başladı

Öte yandan Xiaomi, ekonomik yavaşlama ile beraber 900 çalışanı ile yolları ayırma kararı aldı.