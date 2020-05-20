Xiaomi, dünyanın ilk 5G destekli televizyonunu tanıttı

Xiaomi'nin alt markası Viomi, 5G bağlantı teknolojisine sahip dünyanın ilk televizyonları Viomi 21Face serisini duyurdu.

Yeni nesil 5G teknolojisi için şimdiden birçok şirket çalışmalara başladı. Birçok ülkenin de altyapı kurma çalışmalarına başladığı 5G teknolojisi, yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle oldukça ilgi çekici hale gelecek.

Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin, bu yıl içinde dünyanın ilk 5G teknolojisiyle donatılmış televizyonunu piyasaya süreceği iddia edilmişti. Ancak Xiaomi, elini daha çabuk tuttu.

Xioami'nin alt markası Viomi, dünyanın ilk 5G destekli televizyonları olan '21Face' serisini tanıttı.

21 FACE SERİSİ NELER SUNUYOR

Yeni 5G destekli televizyonlar; 45, 55, 65 ve 75 inç ekran büyükleriyle birlikte geliyor.

120 Hz ekran yenileme hızına sahip televizyonların 75 inçlik modeli, 8K ekran çözünürlüğü sunuyor.

4 çekirdekli bir işlemci ve 2 çekirdekli bir grafik kartına sahip TV'ler, 8.5 GB RAM ve 128 GB da depolama alanı sunuyor.

QUALCOMM'UN 5G MODEMİNİ KULLANIYOR

Yeni nesil 5G akıllı telefonlarına güç veren Qualcomm, Xiaomi'nin yeni TV'lerinde de karşımıza çıkıyor. Televizyonlarda bulunan 5G bağlantısı, Qualcomm'un modemlerinden sağlanıyor.

YAPAY ZEKA HAREKET SİSTEMİ

Televizyonlar, yapay zeka desteği sayesinde el hareketleriyle kontrol edilebiliyor. 18 Haziran itibarıyla Çin'deki mağazalarda yerini alacak 5G'li televizyonların fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.