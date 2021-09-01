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    Xiaomi, elektrikli araç sektörüne resmen giriş yaptı

    Çinli üretici Xiaomi, elektrikli araç biriminin resmi ticari kaydını tamamladığını ve artık hazır olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 16:39
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    Xiaomi, elektrikli araç sektörüne resmen giriş yaptı

    Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

    Geçtiğimiz günlerde, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç biriminin resmi ticari kaydını tamamladığını ve otomotiv sektörüne girişindeki son kilometre taşını da geride bıraktığını duyurdu.

    1.5 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE

    Xiaomi yaptığı açıklamada, "Xiaomi EV Inc" olarak adlandırılacak yeni birimin, 1.55 milyar dolar kayıtlı sermaye ile faaliyete geçtiğini ve şirketin yasal temsilcisinin Xiaomi CEO'su Lei Jun olacağını söyledi.

    Elektrikli araç birimi için şu ana kadar yaklaşık 300 personel istihdam edildiği bilgisini paylaşan Çinli şirket, yetenekli insanları işe almaya devam edeceklerini belirtti.

    xiaomi

    XIAOMI'NİN SEKTÖRDE HEDEFİ BÜYÜK

    Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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