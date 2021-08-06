Xiaomi, haziranda en çok satan marka oldu

Xiaomi, haziranda en çok satan marka oldu

Xiaomi, 2021 Haziran ayında yakaladığı satış başarısıyla, dünyanın en çok satış yapan akıllı telefon markası olmayı başardı.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla oldukça dikkat çeken Çinli marka Xiaomi, her geçen yıl büyümeye devam ederek, ikinci çeyrekte Avrupa'nın yeni lideri olmuştu.

Counterpoint Research verilerine göre; Çinli üretici, geçtiğimiz haziran ayında küresel satışlarda da Samsung ve Apple'ı geride bırakmaya başararak liderliğe yükseldi.

Verilere göre haziranda Xiaomi'nin pazar payı yüzde 17,1 olurken, onu Samsung yüzde 15,7, Apple ise yüzde 14,3 ile takip etti.

SAMSUNG'A KORONA DARBESİ

Çinli şirketin zirveye çıkmasında, Vietnam'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Samsung'un yeterli üretim yapamamasının da etkisi olduğu ifade ediliyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE APPLE'I GEÇTİ

Öte yandan, dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple, ikinci çeyrekteki satışlarda Çinli Xiaomi'nin gerisine düştü ve üçüncü sıraya geriledi. Samsung ise bu çeyrekte dünyadaki liderliğini sürdürdü.



