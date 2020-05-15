Xiaomi, kendi kredi kartını Çin'de kullanıma sundu

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, UnionPay ve GF Credit Card ile ortaklık kurarak kendi kredi kartını piyasaya sürdü.

Teknoloji şirketlerinin kullanıcılara sunduğu kredi ve banka kartlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Bu şirketlerin başında gelen Apple, iPhone kullanıcıları için daha kolay bir ödeme yöntemi olan Apple Card'ı, ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında duyurmuş ve ağustos ayında bütün kullanıcıların hizmetine sunmuştu.

Apple'ın arkasından gelen Google ise, birkaç farklı banka ile anlaşıp kendi kartını piyasaya sürecek. Müşteriler, Google Pay uygulaması üzerinden kartlarını yönetebilecek ve alışverişlerini kontrol edebilecek.

Samsung da şirketin dijital ödeme uygulaması Samsung Pay ile birlikte çalışabilecek yeni bir banka kartı üzerinde çalışıyor.

XIAOMI KENDİ KREDİ KARTINI TANITTI

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, UnionPay ve GF Credit Card ile ortaklık kurarak kendi kredi kartı Xiaomi GF Joint'i kullanıma sundu.

İlk olarak Çin'deki tüketicilere sunulan yeni kredi kartına, Xiaomi Cüzdan uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapılabilecek.

Xiaomi, yeni kredi kartına olan talebi artırmak için ise bazı kampanyalar düzenliyor. Örneğin, ilk üç ay içerisinde 99 yuanlık bir alışveriş yapan kullanıcılara 50 yuanlık bir hediye çeki verilecek.





Öyle görünüyor ki dev teknoloji şirketlerinin kredi ve banka kartlarına yaptığı yatırımlar önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bakalım akıllı telefonlarda yaşanan rekabet, kart sektöründe de devam edecek mi?