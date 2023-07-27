Xiaomi kullananlara kötü haber! 6 model güncelleme desteğini kaybetti

Çinli Xiaomi, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği sonlandırıyor.
Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.
Her ne kadar güncellemesi kesilen telefonlar, kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyor ve zamanla yavaşlıyor. Bu da kullanıcılar için ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor.
6 Xiaomi modeli listeye eklendi
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, altı akıllı telefonunu daha "güncelleme almayacak cihazlar" listesine ekledi. Emekliye ayrılan modeller şöyle:
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Ultra
Redmi Note 9 Pro
Redmi 9C
Redmi Note 10 5G
Yukarıda belirttiğimiz telefonlar, artık resmi işletim sistemi güncellemelerini ve güvenlik yamalarını alamayacak.
Bu aşamadan sonra akıllı telefonlarını güncellemek isteyenler, yeni bir telefon satın almak zorunda kalacak.
Son olarak, Xiaomi'nin güncelleme almayacak telefonlar listesine eklediği tüm modeller şu şekilde: