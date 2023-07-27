Xiaomi kullananlara kötü haber! 6 model güncelleme desteğini kaybetti Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, altı akıllı telefonunu daha "güncelleme almayacak cihazlar" listesine ekledi.

ensonhaber.com

Çinli Xiaomi, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği sonlandırıyor.

Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.

Her ne kadar güncellemesi kesilen telefonlar, kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyor ve zamanla yavaşlıyor. Bu da kullanıcılar için ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor.

6 Xiaomi modeli listeye eklendi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, altı akıllı telefonunu daha "güncelleme almayacak cihazlar" listesine ekledi. Emekliye ayrılan modeller şöyle:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Redmi Note 9 Pro

Redmi 9C

Redmi Note 10 5G

Yukarıda belirttiğimiz telefonlar, artık resmi işletim sistemi güncellemelerini ve güvenlik yamalarını alamayacak.

Bu aşamadan sonra akıllı telefonlarını güncellemek isteyenler, yeni bir telefon satın almak zorunda kalacak.

Son olarak, Xiaomi'nin güncelleme almayacak telefonlar listesine eklediği tüm modeller şu şekilde: