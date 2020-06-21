Xiaomi kullanıcıları, MIUI 12 ile ses sorunları yaşıyor

MIUI 12 güncellemesini alan bazı Xiaomi kullanıcıları, telefonlardaki ses seviyesinin eskisinden biraz daha düşük olduğunu söylüyor.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini artık MIUI 12 sürümüne bıraktı.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri gibi yeniliklerle kullanıcılarla buluşan MIUI 12, kararlı beta sürüm olarak Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro ve Redmi K30 Pro modelleri için kullanıma sunulmuştu.

Şirket, diğer modellere de kademeli olarak MIUI 12 güncellemesini sunacak. Ancak gelen bilgilere göre yeni güncelleme, bazı telefonlarda ses sorunlarına neden oluyor.

MIUI 12 KULLANICILARI ŞİKAYETÇİ

MIUI 12'nin 6.15 sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra telefonlarından çıkan ses miktarının azaldığını söylüyor.

Üstelik bazı kullanıcılar, MIUI 12'nin 5.24 sürümüyle 6.15 sürümünü karşılaştırıp seste bariz bir düşüşün olduğunu gözlemlediler.

XIAOMI: SES DÜŞÜŞÜ YOK

Söz konusu yazılımı ve telefonları inceleyen Xiaomi yetkilileri, telefonlarda herhangi bir ses kaybının oluşmadığını açıkladı.

Ayrıca şirket, yeni güncellemede ses yapısında herhangi bir değişiklik yapmadıklarını belirtti.

Ancak birçok kullanıcı, Xiaomi forumlarını benzer şikayetlerle doldurmuş durumda. Sorunun kaynağı ise şimdilik bulunabilmiş değil.