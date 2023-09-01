Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, güncelleme desteğini kestiği telefonları güncelledi. İşte listeye yeni eklenen 4 telefon modeli.

ensonhaber.com

Çinli Xiaomi, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi belli bir süre akıllı telefonları için yazılım desteği sunuyor ve süre bitince desteği kesiyor.

Güncelleme desteğini kaybeden akıllı telefonlar, hem Android hem de güvenlik güncellemesi alamıyor.

Her ne kadar güncellemesi kesilen telefonlar kullanılmaya devam edilse de artık dışarıdan gelen saldırılara karşı savunmasız kalıyorlar ve zamanla yavaşlıyorlar.

4 model daha desteği kaybetti

Xiaomi, Redmi ve Poco markalarının dört popüler akıllı telefonunu Destek Sonu (EOS) listesine ekledi. Bundan böyle aşağıdaki cihazlar artık herhangi bir yazılım güncellemesi almayacak.

Redmi 9 Prime

Redmi 9C NFC

Poco M2 Pro

Redmi K30 Ultra

Xiaomi'nin ürettiği bu modeller; artık güvenlik yamalarını, Android işletim sistemi güncellemelerini ve MIUI arayüz güncellemelerini almayı durduracak.

Üreticinin yazılım desteğini çekmesi, kullanıcıların güvenliğini ve akıllı telefonlarda depolanan verilerin güvenliğini tehlikeye atabilir.

Ayrıca listedeki telefon modellerine sahip kullanıcıların, yazılım hataları ve performans sorunları ile karşılaşmamaları da muhtemel.