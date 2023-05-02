Xiaomi kullanıcılarına müjde! Bir modele daha Android 13 geldi Xiaomi, MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Redmi Note 11 Pro kullanıcıları için sevindirici haber geldi.

ensonhaber.com Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek. MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti. Redmi Note 11 Pro kullanıcılarına müjde Xiaomi, şimdi de Redmi Note 11 Pro için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini kullanıma sundu. ''V14.0.1.0.TGDEUXM'' sürüm numarasıyla yayınlanacak yeni güncelleme, en geç mayıs ayına kadar genel kullanıma açılacak