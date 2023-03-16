Xiaomi Mi 10 kullanıcıları Android 13'e kavuşuyor Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. Mi 10 kullanıcıları da yakında güncelleme alacak.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti.

Sırada Xiaomi Mi 10 var

Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. Mi 10 kullanıcıları da yakında güncelleme alacak.

Mi 10 serisi için MIUI 14, üçüncü büyük MIUI güncellemesi olacak. Android 10 işletim sistemi ile tanıtılan Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra, Android 13 sürümüne geçiş yapacak.

Xiaomi’nin cep telefonu yazılım departmanı direktörü Zhang Guoquan, Mi 10 serisi için MIUI 14 güncellemesinin neredeyse hazır olduğunu ve önümüzdeki haftadan itibaren yapı testlerinin başlayacağını duyurdu.