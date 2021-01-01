Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 11 güncellemesi telefonu kullanılamaz hale getiriyor

Xiaomi'nin, Mi A3 modeline yönelik yayınladığı Android 11 güncellemesi, telefonların bir daha açılmamak üzere kapanmasına neden oluyor.

Xiaomi Mi A3 sahipleri için Android 10 güncelleme süreci epey sıkıntılı geçmişti. Çinli şirket, Mi A3 modeli için Android 10 güncellemesini ilk kez geçtiğimiz yıl şubat ayında yayınlamış ve daha sonra iptal etmişti.

Xiaomi, geçtiğimiz mart ayında güncellemeyi yeniden kullanıcılara sunmuştu. Android One programında bulunan Xiaomi Mi A3 için yayınlanan yeni güncellemenin hatalarla dolu olması kullanıcıları bir hayli kızdırmış ve Çinli şirket, Android 10 güncellemesini yeniden geri çekmişti.

Ardından nisan ayında bir güncelleme daha yayınlanmış, ancak yeniden meydana gelen hatalar, haziran ayındaki güncelleme ile giderilmişti.

ANDROID 11'DE DE CİDDİ SORUNLAR VAR

Görünüşe göre Xiaomi, Mi A3 modelindeki güncelleme sorunlarını hala giderebilmiş değil. Ancak bu sefer durum daha da ciddi.

Xiaomi, Mi A3 kullanıcıları için şimdi de Android 11 güncellemesini yayınladı. Ancak birçok kullanıcı, güncellemeyi yükledikten sonra telefonların bir daha açılmadığını rapor ediyor.

Eğer siz de Xiaomi Mi A3 kullanıcısıysanız ve Android 11 güncellemesi telefonunuza ulaşmışsa, güncellemeyi yüklememeniz tavsiye ediliyor.

Çinli şirketin, yeni güncellemeyi en kısa sürede geri çekip, daha sonra yeniden yayınlaması bekleniyor.











