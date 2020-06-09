Xiaomi Mi A3 kullanıcıları yeni bir sorunla karşı karşıya

Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi, bu sefer de yeniden başlatma sorunlarını beraberinde getirdi.

Bitrçok akıllı telefon üreticisi, piyasada bulunan telefonlar için Android 10 güncellemesini sunmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan Xiaomi, Mi A3 modeli için Android 10 güncellemesini ilk kez şubat ayında yayınlamış ve ardından geri çekmişti.

Xiaomi, geçtiğimiz mart ayında güncellemeyi yeniden kullanıcılara sunmuştu. Android One programında bulunan Xiaomi Mi A3 için yayınlanan yeni güncellemenin hatalarla dolu olması kullanıcıları bir hayli kızdırmış ve Çinli şirket Android 10 güncellemesini yeniden geri çekmişti.

GÜNCELLEMEDE YİNE SORUN VAR

Telefon için nisan ayında yeni bir Android 10 güncellemesi daha yayınlandı. Bu güncelleme, daha önceki hataları gideriyordu, ancak bu sefer yeni bir sorun ortaya çıktı.

Xiaomi Mi A3 kullanıcıları, bu sefer de telefonun sürekli olarak yeniden başlamasından şikayetçi. Söz konusu hata, telefonun uyarı vermeden yeniden başlatılmasına ve Mi logosunda takılı kalmasına neden oluyor.

Kullanıcılar, daha sonra telefonu manuel olarak yeniden başlattıktan sonra sorun çözülüyor. Ancak Xiaomi forumlarında yapılan şikayetlere göre bu hata, haftada birkaç kez tekrarlanıyor.

Xiaomi'nin, haziran ayı güvenlik yaması ile birlikte yayınlayacağı yeni güncelleme ile sorunu gidereceği belirtiliyor.