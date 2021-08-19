Xiaomi, Mi Mix 4 modelini sızdıran şirkete 155 bin dolar ceza kesti

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, henüz tanıtılmadan Mi Mix 4 modelini sızdıran medya şirketine 155 bin dolar ceza verdi.

Akıllı telefonlarla ilgili güvenilir sızıntı kaynakları, birçok bilginin telefonlar tanıtılmadan önce elimize ulaşmasını sağlıyor. Sızıntılardan en çok başı ağrıyan şirketlerden biri de Xiaomi.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mi Mix 4 modelinin tanıtım etkinliğinden iki gün önce; telefonun tüm basın materyalleri, tasarımı ve teknik özellikleri sızdırılmıştı.

155 BİN DOLAR CEZA

Xiaomi, telefonun tüm detaylarını sızdıran medya şirketine dava sonucu 155 bin dolar ceza verdi.

Geçtiğimiz aylarda Samsung ve Apple gibi şirketler de sızıntı yapanlara karşı telif hakkı ihtarı vererek uyarılarda bulunmuştu.

(Görsel: Tanıtılmadan iki gün önce sızdırılan Xiaomi Mi Mix 4 fotoğrafı)

XIAOMI, DAHA ÖNCE DE BENZER ADIM ATMIŞTI

Çin'in popüler akıllı telefon sızıntı kaynaklarından Gu Xuyang da Xiaomi'nin sert sızıntı önlemlerinden nasibini aldı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında bir paylaşım yapan Xuyang, Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition modeli henüz duyurulmadan, kutu açılış videosunu paylaşmıştı.

Xiaomi, sızdırılan video sonrasında telefonun tanıtım tarihini değiştirmek zorunda kaldı ve bu süreçte para kaybetti.

Xiaomi ile yapmış olduğu gizlilik anlaşmasını ihlal eden Xuyang, Çinli şirketin davasıyla karşı karşıya kalmış ve 155 bin dolar cezaya çarptırılmıştı.