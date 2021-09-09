Xiaomi Mi Mix 5, 200W hızlı şarj ile gelebilir

Geçtiğimiz haftalarda ekran altı kamera teknolojisine sahip MIX 4'ü tanıtan Xiaomi, Mi Mix 5 ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Xiaomi, yeni üst segment akıllı telefonu Mi Mix 4'ü geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Sahip olduğu ekran altına gömülü kamerası ile dikkat çeken ve uzun bir süredir beklenen telefon, oldukça yoğun ilgi görmüştü.

Çinli şirket, Mi Mix 5 modeli için şimdiden çalışmalara başladı ve telefonla ilgili ilk iddialar ortaya çıktı.

XIAOMI MI MIX 5 NELER SUNACAK

Çin merkezli güvenilir haber kaynaklarının bildirdiğine göre Xiaomi Mi Mix 5, 2K çözünürlüklü gelişmiş bir ekrana sahip olacak.

Ayrıca telefon, Mi Mix 4 modeline benzer ekran altı kamera teknolojisini kullanacak. Ancak tanıtım tarihine kadar, Çinli şirketin bu teknolojisini daha da geliştirmesi bekleniyor.

200W HIZLI ŞARJ

Bunun yanı sıra kaynaklar, bir sonraki amiral gemisi Xiaomi MIX 5'e 200W hızlı şarj teknolojisinin de entegre edileceğini ifade ediyor.

8 DAKİKADA TAM ŞARJ

200 watt hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefonu yalnızca 8 dakikada tamamen şarj edebiliyor.

200W HyperCharge teknolojisi her ne kadar etkileyici olsa da büyük bir maliyetle geliyor. Yapılan araştırmalar, bu teknolojinin pil ömrünü yüzde 20 oranında daha hızlı azaltacağını gösteriyor.

Bu nedenle Xiaomi'nin, bu sorunları ortadan kaldırmak için biraz daha zamana ihtiyacı var.

Xiaomi'nin şu anki amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 11, 115W şarj desteği ile satılıyor. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen Mi 10 Extreme Commemorative Edition, 180W şarjı destekliyor.

Xiaomi'den 200W hızlı şarj teknolojisi - VİDEO