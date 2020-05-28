Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro Android 10'a kavuştu

Avrupa'daki Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro kullanıcıları için Android 10 güncellemesi yayınlandı.

Şimdiye kadar bazı akıllı telefonları için Android'in en son sürümü Android 10 güncellemesini yayınlayan Xiaomi, bu telefonlara iki yeni model daha ekledi.

Xiaomi, bu ayın başlarında Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro'nun global sürümlerine Android 10'u dağıtmaya başlamıştı. Şirket, şimdi de telefonların Avrupa modelleri için güncellemeyi kullanıma sundu.

V11.1.1.0.QFDEUXM sürüm numarasına sahip güncelleme, Xiaomi'nin mart ayında yayınladığı V11.0.16.0.PFDEUXM güncellemesinin yerini alacak.





ŞİMDİLİK SINIRLI SAYIDA DAĞITILIYOR

Güncelleme şu an için beta kararlı aşamasında bulunuyor. Bu nedenle güncellemeyi alan kullanıcı sayısı şimdilik sınırlı.

Bunun dışında Mi Community topluluğunda yapılan yorumlara göre, kullanıcılar yeni güncellemede pek fazla sorunla karşılaşmadı. Bu nedenle Xiaomi'nin bu güncellemeyi bütün kullanıcılara dağıtması uzun zaman almayacak.