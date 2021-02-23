Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro için Android 11 yayınlandı

Xiaomi Mi Note 10 ve Note 10 Pro için Android 11 yayınlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro modelleri için Android 11 güncellemesini kullanıma sundu.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle yeni modellere geliyor.

Telefonlara birçok yeni özellik getiren Android 11 ile ilgili güncellemeler devam ederken, Xiaomi'nin Türkiye'de de satılan modelleri Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro için Android 11 kullanıma sunuldu.

Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 11 ile satışa sunulan telefonlar, daha sonra Android 11 tabanlı MIUI 12 sürümüne güncellenmişti.





Xiaomi Mi Note 10'un Çin sürümleri için Android 11 güncellemesi ilk olarak ocak ayının başında yayınlanmıştı. Şimdi ise bu güncelleme global sürüm için kullanıma sunulmuş durumda.

Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro için Android 11 güncellemesi şu anda yalnızca EEA varyantı için mevcut. Güncelleme, V12.1.3.0.RFDEUXM yapı numarasıyla geliyor ve Şubat 2020 güvenlik yamasını içeriyor.

HENÜZ BETA AŞAMASINDA

Şu anda sınırlı sayıdaki telefona gelen güncelleme henüz beta aşamasında. Bu nedenle kararlı sürümün mart ayının başlarına doğru Türkiye'deki kullanıcılara gelmesi bekleniyor.