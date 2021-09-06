Xiaomi, MIUI 13 ile harici uygulama yüklemeyi zorlaştırıyor

MIUI 13'te yer alan yeni bir özellik, harici kaynaklardan uygulama yüklerken sıkı kontrollerden geçmesini ve gerekirse reddedilmesini sağlıyor.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, yakın bir zamanda MIUI 13 sürümüne güncellenecek.

Geçtiğimiz aylarda MIUI 13 güncellemesi üzerinde testlere başlayan Çinli şirket, yakın bir zamanda yeni sürümü destekleyen modellere sunmaya başlayacak.

HARİCİ UYGULAMA YÜKLEME ZORLAŞIYOR

Bildiğiniz gibi Android işletim sistemine sahip telefonlara mağaza dışından uygulama yüklenebiliyor. Ancak bu durum, beraberinde bazı güvenlik sorunlarını da getiriyor.

Xiaomi’nin arayüzde güvenliği üst seviyeye çıkarmak için oluşturduğu Pioneer Team adındaki ekip, MIUI Pure Mode isimli yeni bir güvenlik katmanı üzerinde çalışıyor. Bu katman, harici uygulama yüklemeyi daha da zorlaştırıyor.

Pure Mode, harici kaynak yüklemelerinin önüne geçerken arka planda da kullanıcıdan izinsiz yükleme yapan uygulamaları engelliyor.

Xiaomi'nin yaptığı testlerde, uygulamaların yüzde 40’ı güvenlik katmanını geçemezken yüzde 10’u da riskli olarak işaretlendi.

Şu anda sadece Çin'de test edilen yeni güvenlik özelliği, dileyen kullanıcılar tarafından pasif hale getirilebilecek.