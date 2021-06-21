Xiaomi, MIUI 13 sürümünü test etmeye başladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni mobil cihaz arayüzü üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre MIUI 13, test aşamasına geldi.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, çok yakında yerini en son güncelleme olan MIUI 13 sürümüne bırakacak.

MIUI 12.5'in dağıtımına hız veren Xiaomi, gelen bilgilere göre MIUI 13 güncellemesi üzerinde testlere başladı.

Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre; son 2 yıl içinde piyasaya sürülen tüm Xiaomi, Redmi ve Poco marka akıllı telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak.

MIUI 13 ile piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonun üçüncü çeyrekte satışa sunulması planlanan Xiaomi Mi Mix 4 olması bekleniyor.

Bu nedenle, yeni MIUI 13 arayüzünün de aynı tarihlerde duyurulacağını söyleniyor.

RAM ARTIRMA İŞLEVİ ÖNE ÇIKIYOR

Yeni sürümdeki yeniliklerle ilgili çok fazla detay yok, ancak RAM artırma teknolojisi şimdiden oldukça konuşuluyor.

Bildiğiniz gibi bilgisayarlarda disk belleği dosyası oluşturulabiliyor ve bu işlem sayesinde, depolama biriminin bir kısmı RAM olarak kullanılabiliyor.

Gelen bilgilere göre, MIUI 13'te de benzer bir özellik karşımıza çıkacak ve kullanıcılar, depolama alanının bir bölümünü RAM olarak kullanabilecek.

MIUI 13'teki sanal bellek miktarı 1 GB olacak. Bu teknoloji sayesinde eski cihazların performansının yükselmesi bekleniyor. Ancak Çinli şirket henüz yeni teknolojiyle ilgili ayrıntıları açıklamış değil.