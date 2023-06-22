Xiaomi, MIUI 14.5 güncellemesini iptal etti Xiaomi'nin yaklaşmakta olan MIUI 14.5 güncellemesini iptal ettiği ortaya çıktı. Şirket, yalnızca MIUI 15'e odaklanacak.

ensonhaber.com

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 14 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, şimdi de MIUI 15 üzerinde çalışıyor.

Android 14 tabanlı bir sonraki MIUI sürümünün MIUI 14.5 olması bekleniyordu. Bunun arkasında ise Xiaomi'nin daha önceki sürüm güncellemeleri bulunuyor.

Android 12 tabanlı MIUI 13'ün ardından MIUI 13,5 sürümü ile Android 13'e geçiş yapan Xiaomi, şimdilerde planlarını değiştirdi.

MIUI 14.5 iptal edildi

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan MIUI 14.5 güncellemesini iptal ettiği ortaya çıktı. Şirket, yalnızca MIUI 15'e odaklanacak.

Xiaomi Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak şirketin mevcut yol haritası Aralık 2023 tarihini işaret ediyor.