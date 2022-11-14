Xiaomi, MIUI 14'te kullanıcılara reklam göstermeyecek

Yakında tanıtılması planlanan MIUI 14, Xiaomi telefonlardaki yerleşik reklamları kaldıracak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, piyasaya sürdüğü akıllı telefonların MIUI arayüzünde bulunan reklamlar nedeniyle oldukça yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Şirket, her ne kadar gelen eleştiriler karşısında reklamları kaldırmayacağını açıklasa da daha sonra kullanıcıların reklamları kapatmalarına izin verdi. Ancak yine de şirkete yönelik eleştiriler dinmedi.

Xiaomi, özellikle fiyat-performans akıllı telefonları nedeniyle kullanıcılardan bu kadar övgü almışken; şirketin, tüketicilerin parayla satın aldıkları telefonlarda reklam göstermesi oldukça yoğun eleştiri almıştı.

MIUI 14'te reklam olmayacak

MIUI 14 arayüzü, 19 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Çin basınına yansıyan haberlere göre Xiaomi, yeni sürümde yerleşik reklamları kaldıracak.

Xiaomi'nin, telefonları kullanıcılar için daha cazip hale getirmek için böyle bir adım attığı belirtiliyor.

