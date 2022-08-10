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    Xiaomi Mix Fold 2'nin tanıtım tarihi belli oldu

    Xiaomi'nin katlanabilir teleonu Mix Fold 2'nin tanıtım tarihi açıklandı. İşte katlanabilir telefon hakkında her şey...
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:41
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    Xiaomi Mix Fold 2'nin tanıtım tarihi belli oldu

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara, geçtiğimiz yıl bir yenisi daha eklenmişti.

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'u tanıtmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Çinli marka, şimdilerde Mi Mix Fold 2 için çalışmalar yürütüyor. Xiaomi, Samsung'un Unpacked etkinliğinden bir gün sonra kendi katlanabilir telefonu Mix Fold 2'yi tanıtacak.

    11 Ağustos'ta tanıtılması beklenen yeni katlanabilir telefon, önceki modele göre hem ekran bazında hem de tasarım bazında ciddi ilerlemeler kaydetti.

    xiaomi mi mix fold

    En ince katlanabilir telefon olacak

    Mix Fold 2'nin ortaya çıkan görsellerine baktığımızda hem önceki hem de yeni rakibi Galaxy Z Fold 4'e oranla çok daha ince olduğunu görüyoruz.

    Xiaomi tarafından paylaşılan tanıtım görsellerine göre Mix Fold 2, yalnızca 5.4mm kalınlığa sahip olacak.

    Xiaomi Mix Fold 2 neler sunacak

    Mix Fold 2'nin kapak ekranı, 21:9 en boy oranına sahip 1080 x 2520 piksel çözünürlüğünde ve 6.5 inç boyutunda olacak. Ana ekran ise 8 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

    Snapdragon 8 Plus Gen 1 yongasından güç alacak yeni katlanabilir telefonda 12 GB RAM, 512 GB/1 TB depolama alanı bulunacak.

    mix fold 2

    Kamera tarafında ise Leica imzalı 50 MP + 13 MP + 10 MP olmak üzere üçlü kamera karşımıza çıkacak.

    11 Ağustos'taki tanıtım etkinliğinde, Xiaomi Mix Fold 2 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak.


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