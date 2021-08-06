Xiaomi, Portekiz'de kripto para ile ödeme kabul ediyor

Xiaomi, Portekiz'de kripto para ile ödeme kabul ediyor

Xiaomi, Portekiz'de Bitcoin, Ethereum, Tether ve Dash ile cihaz satmaya başladığını duyurdu.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kripto paraların kullanım alanı genişliyor. Birçok şirket, kripto para ile ödeme kabul etmeyi düşünürken, Çinli marka Xiaomi'den somut adım geldi.

Çinli teknoloji devinin resmi parakende kanalı Mi Store Portekiz, kripto para ödemelerini kabul etmeye başladı.

Portekiz'deki kullanıcılar, artık akıllı telefon, robot süpürge, akıllı saat ve Xiaomi'nin diğer tüm elektronik cihazlarını Bitcoin, Ethereum, Tether ve Dash ile satın alabiliyor.

Bu desteği sunabilmek için kripto para ödeme hizmeti sağlayıcısı Utrust ile ortaklık kuran Xiaomi, böylelikle kripto paralara yeşil ışık yakan sayılı teknoloji şirketleri arasına girdi.

"BİR ADIM ÖNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Mi Store Portekiz Pazarlama Müdürü Pedro Maia, yakın zamanda akıllı telefon pazarında Apple'ı geride bırakan Xiaomi'nin kriptoya geçişiyle herkes için yenilik getireceklerini ve teknoloji dünyasında hep bir adım önde olmak istediklerini söyledi.

Portekiz, vergi politikası nedeniyle Avrupa'daki en kripto para dostu ülke olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Xiaomi'nin bu bölgeyi seçmesi sürpriz olmadı.