Xiaomi Redmi 8 için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Xiaomi, Çin'deki Redmi 8 kullanıcılarına Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncellemenin yakında diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Redmi 7A, Redmi 7 ve Redmi Note 7 kullanıcılarına Android 10 güncellemesini Çin'de sunmuştu.

Ardından dünya genelindeki Redmi 7A kullanıcılarına güncellemeyi yayınlayan Çinli şirket, şimdi de Redmi 8 kullanıcıları için Android 10'u kullanıma sundu.

Xiaomi, Redmi 8'in kararlı Android 10 güncellemesini her zaman olduğu gibi ilk olarak Çinli kullanıcılar için yayınladı.

MIUI 11 arayüz ile gelen Android 10, Redmi 8 kullanıcılarına MIUI 11.0.1.0 QCNCNXM yapı numarası ile sunuluyor.





Yaklaşık 2GB boyutundaki güncelleme, haziran güvenlik yaması ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Güncellemenin diğer ülkelerdeki Redmi 8 kullanıcılarına sunulması, bir hafta ile bir ay arasında değişebilir.