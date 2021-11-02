Xiaomi Redmi Note serisi 240 milyon satışı geçti

Xiaomi, Redmi Note serisinin 240 milyon satış rakamını geride bıraktığını açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

2020 yılının Temmuz ayında 140 milyon Redmi Note serisi satışına ulaştığını duyuran Xiaomi, şimdi ise satışların 240 milyonu geçtiğini açıkladı.

Geçtiğimiz mayıs ayında 200 milyon satış gerçekleştirdiğini bildiren şirket, son rakamlara göre, 5 ay içerisinde 40 milyon satışa imza atmayı başardı.

MODEL SAYISI ARTIYOR

Şimdiye kadar yılda tek bir Note modelini piyasaya süren Xiaomi, geçtiğimiz günlerde model sayısını üçe çıkarttığını açıkladı ve Redmi Note 11, 11 Pro ve 11 Pro+ modellerini duyurdu.

Artan satış başarısını devam ettirmek isteyen şirket, kullanıcıların karşısına daha fazla model seçeneği ile çıkmayı planlıyor.