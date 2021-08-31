Xiaomi, sahte batarya kullanan telefonların şarj hızını düşürecek

Xiaomi, yan sanayi batarya takılan akıllı telefonların şarj hızını yavaşlatmaya hazırlanıyor. Şirket ayrıca, orijinal olmayan batarya konusunda kullanıcıları uyaracak.

Son yıllarda akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte şarj konusunda da ciddi atılımlar yapıldı. Birçok şirket, kendi hızlı şarj cihazlarını piyasaya sürerek oldukça kısa şarj süreleri sunmaya başladı.

Ancak piyasadaki akıllı telefonların orijinal bataryaları oldukça pahalı ve bu nedenle kullanıcılar genellikle yan sanayi ürünlerini tercih ediyor. Bu durum, beraberinde bazı tehlikeler de getiriyor.

XIAOMI KULLANICILARI UYARACAK

XDA Developers, kısa süre önce yayınlanan Mi Security 5.6.0 uygulamasının kodlarında pil bakımı ve şarjla ilgili yeni ayarlara keşfetti. Xiaomi, akıllı telefonda orijinal olmayan bir pil algılandığında cihazın ekranında bir uyarı göstermeyi planlıyor.

Şirket cihaz sahibine, telefonun pilinin "yalnızca yetkili servis merkezi tarafından" değiştirilmesi gerektiğini ve yan sanayi pil kullanılmasının cihaza zarar verebileceğini söylüyor.

ŞARJ HIZI DA YAVAŞLAYACAK

Xiaomi, ayrıca orijinal olmayan bataryaya sahip telefonlarda şarj hızını yavaşlatmayı da planlıyor.

Mi Security uygulamasının kodları bu politikanın şimdilik Çin'deki kullanıcıları kapsayacağını söylese de uygulama yakında diğer ülkelerde de kullanılabilir.

Hızlı şarj teknolojisi ile donatılan telefonlara takılan yan sanayi bataryalar, yüksek şarj hızlarını kaldıramıyor. Bu da bataryaların şişmesine, aşırı ısınmasına veya patlamasına neden oluyor.