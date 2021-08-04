Xiaomi, telefon satışlarında Avrupa'da Samsung'u geçti

Avrupa akıllı telefon pazarına ait ikinci çeyrek verilerine göre Xiaomi, satışlarda Samsung'u geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla oldukça dikkat çeken Çinli marka Xiaomi, her geçen yıl büyümeye devam ederek Avrupa'nın yeni lideri oldu.

Strategy Analytics adlı araştırma şirketi tarafından paylaşılan ve ikinci çeyreğe ait pazar verilerine göre, 2021'in ilk çeyreğinde Avrupa'da lider olan Samsung, ikinci çeyrekte yerini Xiaomi'ye bıraktı.

Yılın ikinci çeyreğinde 12,7 milyon adet satış ve yüzde 25.3’lük pazar payıyla Samsung'u tahtından eden Xiaomi, özellikle Rusya, Ukrayna, İspanya ve İtalya’daki yüksek satış rakamları sayesinde bu başarıyı elde etti.

Çinli şirketin bu dönemdeki satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 67,1 artış gösterdi.

SAMSUNG'UN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Güney Koreli şirket Samsung ise, bu dönemde 12 milyon satış ve yüzde 24'lük pazar payıyla az farkla ikinci sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre satışları yüzde 7 azalan şirket, ilk 5 sıradaki markalar arasında satışları düşen tek üretici konumunda.

İKİNCİ ÇEYREKTE AVRUPA'DA EN ÇOK SATANLAR

Xiaomi - 12.7 milyon adet (yüzde 67,1 artış)

Samsung - 12 milyon adet (yüzde 7 düşüş)

Apple - 9.6 milyon adet (yüzde 15,7 artış)

Oppo - 2.8 milyon adet (yüzde 180 artış)

Realme - 1.9 milyon adet (yüzde 1800 artış)

Diğer - 11.1 milyon adet (yüzde 20 düşüş)