Xiaomi: Telefonlar 4 yıl sonra bile yavaşlamayacak

Xiaomi: Telefonlar 4 yıl sonra bile yavaşlamayacak

Xiaomi, yeni geliştirdiği depolama teknolojisiyle akıllı telefonların 4 yıl sonra bile yavaşlamayacağını iddia ediyor.

Günümüzde akıllı telefonlar oldukça popüler olsa da kullanıcılar, telefonların zamanla yavaşlamasından şikayet ediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise geliştirdiği depolama teknolojisiyle bu sorunu çözdüğünü iddia ediyor.

Xiaomi, kendi geliştirdiği FBO depolama teknolojisini resmi olarak duyurdu. Bu teknoloji, şirketin yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 12S Ultra'da ilk kez karşımıza çıkacak.

Yeni FBO (File Based Optimization) depolama teknolojisi; Western Digital, Micron, Samsung, SK Hynix, Kioxia ve Yangtze Memory gibi büyük flash bellek markaları tarafından destekleniyor.

Telefonlar yavaşlamayacak

Xiaomi FBO teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanımdan sonra bile cep telefonu performansının düşmeyeceğini, depolama okuma ve yazma hızlarının yeni telefon gibi olacağını söylüyor.

Yoğun testler, standart modda 4 yıllık kullanımdan sonra bile okuma ve yazma hızlarının yüzde 1 bile azalmayacağını gösteriyor.

Öte yandan, bu teknolojinin şimdilik Xiaomi 12S Ultra gibi amiral gemisi modellerde karşımıza çıkması bekleniyor.