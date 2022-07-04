Petrol
111.72
0.08%
Euro
17.5015
0.13%
Dolar
16.7704
0.09%
Altın
976.82
0.08%
Borsa
2464
0.81%
Bitcoin
322.747
-0.08%
BTXN Coin
6.86
-2.00%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Xiaomi: Telefonlar 4 yıl sonra bile yavaşlamayacak

    Xiaomi, yeni geliştirdiği depolama teknolojisiyle akıllı telefonların 4 yıl sonra bile yavaşlamayacağını iddia ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xiaomi: Telefonlar 4 yıl sonra bile yavaşlamayacak

    Günümüzde akıllı telefonlar oldukça popüler olsa da kullanıcılar, telefonların zamanla yavaşlamasından şikayet ediyor.

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise geliştirdiği depolama teknolojisiyle bu sorunu çözdüğünü iddia ediyor.

    Xiaomi, kendi geliştirdiği FBO depolama teknolojisini resmi olarak duyurdu. Bu teknoloji, şirketin yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 12S Ultra'da ilk kez karşımıza çıkacak.

    Yeni FBO (File Based Optimization) depolama teknolojisi; Western Digital, Micron, Samsung, SK Hynix, Kioxia ve Yangtze Memory gibi büyük flash bellek markaları tarafından destekleniyor.

    Xiaomi: Telefonlar 4 yıl sonra bile yavaşlamayacak #1

    Telefonlar yavaşlamayacak

    Xiaomi FBO teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanımdan sonra bile cep telefonu performansının düşmeyeceğini, depolama okuma ve yazma hızlarının yeni telefon gibi olacağını söylüyor.

    Yoğun testler, standart modda 4 yıllık kullanımdan sonra bile okuma ve yazma hızlarının yüzde 1 bile azalmayacağını gösteriyor.

    Öte yandan, bu teknolojinin şimdilik Xiaomi 12S Ultra gibi amiral gemisi modellerde karşımıza çıkması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Mobil abone sayısı 87,4 milyona ulaştı
    Ekonomi

    Mobil abone sayısı 87,4 milyona ulaştı

    Nijerya'da rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı
    Dünya

    Nijerya'da rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir