Xiaomi, telefonlardaki sansür iddialarına yanıt verdi

Xiaomi'nin ürettiği telefonlarda yerleşik olarak sansür uygulandığına yönelik iddialarla ilgili, şirketten açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin’de üretilen akıllı telefonlarda "yerleşik sansür" özelliğinin bulunduğunu tespit ettiklerini iddia etmişti.

Bakanlık, bu kapsamda vatandaşlarına Çin’de üretilen akıllı telefonları satın almamalarını ve halihazırda bu cihazları kullananların da telefonları çöpe atmaları gerektiği uyarısını yaptı.

Litvanya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Çinli akıllı telefon devi Xiaomi tarafından üretilen ve Avrupa’da satışa sunulan akıllı telefonların ‘Özgür Tibet’, ‘Yaşasın Tayvan’ın bağımsızlığı’ veya ‘demokrasi hareketi’ gibi terimleri tespit etme ve sansürleme imkanına sahip olduğunu öne sürdü.

Ayrıca bakanlık, Xiaomi marka telefonların Singapur'daki bir sunucuya şifreli telefon kullanım verileri gönderdiği söyledi.



XIAOMI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çinli akıllı telefon markası Xiaomi'nin ürettiği telefonlarda yerleşik olarak sansür uygulandığına yönelik iddialarla ilgili şirketten yanıt geldi.

Konuyla ilgili haberlere ilişkin Xiaomi’den yapılan açıklamada; Xiaomi cihazlarının, kullanıcılara gelen ya da giden iletişimleri sansürlemediği belirtildi.

Açıklamada, "Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının telefonla arama, web'de arama, web'de gezinme veya üçüncü taraf iletişim yazılımlarının kullanımı gibi kişisel davranışlarını asla kısıtlamamıştır veya engellememiştir, hiçbir zaman da kısıtlamayacak veya engellemeyecektir." denildi.