Xiaomi ve Oppo, 2021'de Samsung Exynos işlemcilerini kullanacak

Yeni ortaya çıkan haberlere göre Xiaomi ve Oppo, gelecek yıldan itibaren akıllı telefonlarında Samsung'un Exynos işlemcilerini tercih edecek.

Son zamanların popüler akıllı telefon markaları Xiaomi ve Oppo, akıllı telefonlardaki işlemci ihtiyaçlarını genellikle MediaTek ve Qualcomm'dan karşılıyor.

Güney Kore'den gelen bazı haberlere göre Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi ve Oppo, yeni yıldan itibaren artık Samsung Exynos işlemcileri tercih edecek.

Ayrıca Samsung'un şimdiden Çinli üreticilerle görüşme halinde olduğu ve Exynos işlemcilerin, orta segment Xiaomi ve Oppo modellerinde yer alacağı belirtiliyor.

VIVO DA SAMSUNG'U TERCİH ETMİŞTİ

Samsung'un Exynos işlemcilerinin daha uygun fiyatlı olması, Çinli üreticilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Daha önce Vivo, Samsung'un Exynos 980 ve Exynos 880 işlemcilerini kullanmıştı.

Örneğin şu anda Vivo’nun X30 ve S6 5G modelleri Exynos 980'den güç alıyor.

Öte yandan Exynos 980'in bir üst modeli olarak karşımıza çıkacak Exynos 1080, 12 Kasım'da tanıtılacak. Yeni işlemcinin ilk olarak Galaxy A serisinde karşımıza çıkması bekleniyor.

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