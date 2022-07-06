Xiaomi, Vietnam'da Samsung'a rakip oluyor

Xiaomi, Vieatmam'da akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurdu. Çinli şirketin en büyük rakiplerinden olan Samsung da burada akıllı telefon üretiyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, akıllı telefon markaları üretimi artırmak için çalışmalar yürütüyor. Bu markalardan biri olan Çinli Xiaomi, Samsung ile olan rekabetini artırmak için Vietnam’da akıllı telefon üretimine başlıyor.

İlk kez Çin ve Hindistan dışına çıkıyor

Şimdiye kadar akıllı telefon üretimini yalnızca Çin ve Hindistan’da gerçekleştiren Xiaomi, Vietnam ile ülkedeki yerel akıllı telefon talebini karşılamayı planlıyor.

Ayrıca üretilecek yeni telefonlar, daha sonrasına Malezya ve Tayland dahil olmak üzere Güneydoğu Asya’ya ihracat edilecek.

Yeni fabrika ile birlikte Xiaomi, akıllı telefon üretiminin yarısını Vietnam'da gerçekleştiren ve ülkedeki pazar payında lider olan Samsung'u yakalamayı hedefliyor.