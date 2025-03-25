Xiaomi'den 5,27 milyar dolarlık hamle: Apple ve Samsung endişelenmeli mi

Haber Merkezi

Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung'un ardından üçüncü sırada yer alıyor. Şirket, son dönemde akıllı saat pazarında da önemli bir büyüme kaydetti.

Şimdi ise, halka açık şirketlerin sermaye toplamak için kullandığı bir finansal manevra olan üst düzey yerleştirme yoluyla 5,27 milyar dolar fon topluyor.

Bu fonların, şirketin genişleme planlarını desteklemek, araştırma ve teknoloji geliştirmeyi artırmak ve genel iş ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağı belirtiliyor.

ÇİN'DE BÜYÜK YATIRIM TRENDİ

Xiaomi'nin bu hamlesi, 2025'in başlarında Çinli şirketler arasında görülen büyük bir yatırım trendinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Çinli firmalar, 1. çeyrekte toplam 16,8 milyar dolarlık hisse senedi ihracı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki yılın iki katından fazla.

Çin hükümetinin büyük teknoloji şirketlerine yönelik denetimlerini hafifletmesi ve DeepSeek gibi yapay zeka alanındaki oyuncuların yükselişiyle birlikte, küresel yatırımcılar Çin hisse senetlerine yeniden ilgi göstermeye başladı.

XIAOMI'NİN KÜRESEL BÜYÜME HEDEFLERİ

Xiaomi, hem Çin'de hem de uluslararası alanda varlığını artırmayı planlıyor. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde Çin dışında 10 bin yeni Mi Home mağazası açmayı hedefliyor.

Bu finansman turu, Xiaomi'nin küresel pazarda daha da büyük bir pay alma konusundaki iddialı hedeflerini açıkça ortaya koyuyor.