Xiaomi'den 6 telefon modeline daha MIUI 14 müjdesi Çinli teknoloji devi Xiaomi, aralık ayında tanıttığı MIUI 14 güncellemesini 6 akıllı telefon modeli için yayınladı.

ensonhaber.com

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti.

MIUI 14 alacak yeni modeller

Çinli teknoloji devi Xiaomi, aralık ayında tanıttığı MIUI 14 güncellemesini 6 akıllı telefon modeli için yayınladı.

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi 10C, Redmi Note 11, Redmi Note 11 NFC, POCO M4 Pro 5G ve Redmi 10 kullanıcıları bugünden itibaren MIUI 14 güncellemesini yükleyebilecek.

Öte yandan, güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.