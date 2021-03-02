Xiaomi'den Clubhouse'a rakip: MiTalk

Xiaomi, son dönemin popüler sosyal ağlarından Clubhouse'a rakip uygulaması MiTalk'ı piyasaya sürdü.

Sesli sohbet imkanı sunan yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak son haftalarda oldukça konuşuluyor. Uygulamanın hızlı bir şekilde büyümesi, diğer teknoloji şirketlerinin de dikkatini çekiyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yakın zamanda kapatılan "MiTalk" messenger uygulamasını yeniden hayata döndürdü. Clubhouse sosyal ağı formatında yeniden güncellenen uygulama, beta olarak Android cihazlarda kullanıma sunuldu.

Yenilenmiş MiTalk, tıpkı Clubhouse uygulaması gibi, profesyoneller için sesli sohbet uygulaması olarak hizmet verecek. Ancak eski MiTalk hesapları, uygulamanın yeni sürümü ile kullanılmayacak.

DAVETİYE SİSTEMİ VAR

Yeni MiTalk uygulamasının ilk kullanıcıları, kapalı beta testlerinde tıpkı Clubhouse'daki gibi davetiye sistemiyle arkadaşlarını üye yapabiliyor. Davetiye sisteminin genel olarak uygulamada yer alması bekleniyor.

Şubat ayı başlarında, Clubhouse uygulaması Çin'de engellenmişti. Bunu fırsata çevirmek isteyen Xiaomi, yeni MiTalk uygulamasıyla özellikle Çin'deki kullanıcıları hedef alacak.