Xiaomi'den uygun fiyatlı dikey katlanan telefon

Xiaomi'nin dikey olarak katlanabilen bir telefon çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Yeni modelin, katlanabilir telefon piyasasına göre daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara, geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha eklenmişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'u tanıtmıştı.

Çinli şirket, şimdilerde dikey katlanabilen bir telefon modeli üzerinde çalışıyor. Üstelik yeni telefonun, katlanabilir telefon piyasasına göre daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Şirketin ilk katlanabilir telefonu Xiaomi Mi Mix Fold ise 1500 dolardan satışa sunulmuştu.

YENİ MODELE AİT İLK DETAYLAR

Katlanabilir telefonun ana ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 8 serisi bir işlemcinin telefona güç vermesi bekleniyor.

Digital Chat Station tarafından paylaşılan detaylara göre, yeni katlanabilir telefon daha çok kadınları hedefleyecek.