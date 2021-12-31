Xiaomi'den yeni katlanabilir telefon patenti

Xiaomi'nin aldığı yeni patent, bir sonraki katlanabilir telefonun ne olacağı ile ilgili bazı ipuçları veriyor.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara, geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha eklenmişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'u tanıtmıştı.

MI MIX FOLD 2 YOLDA

Çinli marka, şimdilerde Mi Mix Fold 2 için çalışmalar yürütürken, yeni bir patent ortaya çıktı.

Xiaomi, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) katlanabilir telefonlarıyla ilgili bir patent başvurusunda bulundu.

Patent görüntüsüne baktığımızda, yeni telefonun katlama mekanizması ve menteşe tasarımının Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benzediğini söyleyebiliriz.





Yukarıdaki görüntü, ayrıca telefonun yan tarafına manyetik olarak takılmış gibi görünen bir kalemi de gösteriyor.

Öte yandan Xiaomi, Galaxy Z Flip serisine benzer başka bir katlanır akıllı telefon üzerinde de çalışıyor. Ancak şimdilik tüm bu modellerin teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yok.

Görsel: Samsung Galaxy Z Flip



