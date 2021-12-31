Euro
15.0630
0.91%
Dolar
13.2797
0.74%
Altın
776.4190
1.02%
Borsa
1,876.97
0.71%
Bitcoin
631.941
3.88%
BTXN Coin
35.17
-1.37%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Xiaomi'den yeni katlanabilir telefon patenti

    Xiaomi'nin aldığı yeni patent, bir sonraki katlanabilir telefonun ne olacağı ile ilgili bazı ipuçları veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xiaomi'den yeni katlanabilir telefon patenti

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara, geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha eklenmişti.

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'u tanıtmıştı.

    MI MIX FOLD 2 YOLDA

    Çinli marka, şimdilerde Mi Mix Fold 2 için çalışmalar yürütürken, yeni bir patent ortaya çıktı.

    Xiaomi, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) katlanabilir telefonlarıyla ilgili bir patent başvurusunda bulundu.

    Patent görüntüsüne baktığımızda, yeni telefonun katlama mekanizması ve menteşe tasarımının Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benzediğini söyleyebiliriz.

    xiaomi

    Yukarıdaki görüntü, ayrıca telefonun yan tarafına manyetik olarak takılmış gibi görünen bir kalemi de gösteriyor.

    Öte yandan Xiaomi, Galaxy Z Flip serisine benzer başka bir katlanır akıllı telefon üzerinde de çalışıyor. Ancak şimdilik tüm bu modellerin teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yok.

    Görsel: Samsung Galaxy Z Flip

    samsung

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir