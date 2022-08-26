Xiaomi'den yeni uygun fiyatlı akıllı telefon markası

Xiaomi'nin yeni bir alt marka veya seri hazırladığı bildiriliyor. Söz konusu modeller, orta segmente odaklanacak.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi; bünyesinde Redmi, POCO ve Black Shark gibi akıllı telefon markalarını barındırıyor.

Gelen bilgilere göre, Çinli teknoloji devi yakında ekosistemine yeni bir alt marka veya seri daha ekleyecek.

Saf Android deneyimi sunacak

Bilgilere göre, yeni alt marka veya seri altında piyasaya sürülecek cihazlar saf Android deneyimi sunacak ve bu nedenle MIUI arayüzü telefonlarda olmayacak.

Rapora göre uygun fiyatlı modellerde Qualcomm Snapdragon 765 yonga seti kullanılacak. Markanın daha pahalı akıllı telefon modelleri ise Snapdragon 778 işlemcisinden güç alacak.

Yeni marka veya seri altında sunulacak telefonların fiyat etiketleri 185 dolar ile 315 dolar arasında değişecek.

Telefonların, üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik yamaları alacağı bildiriliyor. Öte yandan Xiaomi, yeni modelleri Hindistan'daki fabrikasında üretecek.