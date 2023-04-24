Xiaomi'nin artık destek vermeyeceği 7 telefon Artık destek alamayacak Xiaomi, POCO ve Redmi akıllı telefonların listesi ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Akıllı telefonlarına uzun vade güncelleme sunan Xiaomi, zaman zaman bazı modellerine olan desteğini sonlandırma kararı alıyor.

Bugüne kadar yüzlerce Xiaomi ve Redmi serisi akıllı telefonlar için güncelleme desteği sona ererken, yeni modellerin çıkmasıyla liste uzamaya devam ediyor.

Şirketin bir zamanlar popüler olan pek çok telefonu yeni MIUI ve Android güncellemelerini almayacak.

Güncelleme almayacak 7 Xiaomi modeli

Artık destek alamayacak Xiaomi, POCO ve Redmi akıllı telefonların listesi ortaya çıktı. Liste, yakın zamanda eklenen 7 modelle bir kez daha yenilendi.

Aşağıda yer alan 7 model artık MIUI ve Android güncellemelerini almayacak. Bu da kullanıcıların yavaş yavaş yeni modele geçmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X3 GT

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 11 Lite 5G