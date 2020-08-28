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    Xiaomi'nin ekran altı kameraya sahip telefonları gelecek yıl satışta: İşte yeni video

    Xiaomi'nin ekran altı kamera teknolojisini gösteren yeni bir video yayınlandı. Ayrıca Çinli şirket, bu teknolojiyi gelecek yıl satışa çıkacak akıllı telefonlarda kullanmaya başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 13:46
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    Xiaomi'nin ekran altı kameraya sahip telefonları gelecek yıl satışta: İşte yeni video

    Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda ekran/gövde oranını artırabilmek için önce çentik akımını başlatmış ve telefonun ön kameraları bu çentiğe yerleştirilmişti.

    Daha sonra ise bazı üreticiler ekran deliğine kamera yerleştirmiş, bazı üreticiler ise üstten açılabilen mekanizmaya sahip kameralar kullanmıştı.

    Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde artık bütün bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Çünkü akıllı telefonların ön kameraları artık ekranın altına görünmez bir şekilde yerleştirilecek.

    XIAOMI, EKRAN ALTI KAMERA TEKNOLOJİSİNİ GELECEK YIL KULLANACAK

    Geçtiğimiz günlerde ZTE'in ilk ekrana gömülü akıllı telefonu satışa sunacağından bahsetmiştikXiaomi, ekran altı kamera teknolojisinde fazla vakit kaybetmeden ZTE’ye rakip olmak istiyor.

    Twitter üzerinden yeni bir duyuru yapan Xiaomi International başkanı Shou Zi Chew, geliştirdikleri ekran altı kamera teknolojisini bir video ile gösterdi ve 2021 yılında seri üretime başlayacaklarını bildirdi.

    Xiaomi ekran altı kamera teknolojisini tanıttı - İZLE

    XIAOMI'NİN EKRAN ALTI KAMERA TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

    Xiaomi'ye göre teknolojinin en son sürümü, ön kameranın her pikseli oluşturmak için bir araya gelen kırmızı, yeşil ve mavi noktaların ekranın alt piksellerindeki boşlukları görmesine izin vererek çalışıyor.

    Xiaomi; kameranın üstündeki ekran alanının, ekranın geri kalanıyla aynı piksel yoğunluğuna sahip olduğunu, böylece ekran altındaki kameranın harika bir şekilde kendini gizlediğini söylüyor.

    xiaomi

    Akıllı telefon üreticileri bir süredir ekran altı kamera teknolojilerini tanıntıyor, ancak şimdiye kadar bu teknolojiyi kullanan herhangi bir telefon karşımıza çıkmadı.

    Xiaomi ve Oppo , bu teknolojiyi geçen yıl haziran ayında tanıttı ve Oppo, o ay Şanghay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde çalışan bir prototip sergiledi.

    Ancak o görüntülerde teknolojinin mükemmel bir şekilde çalışmadığı ve kameranın üstündeki alanın, ekranın geri kalanından daha pikselli göründüğü ortaya çıkmıştı.

    Xiaomi nin ekran altı kameraya sahip telefonları gelecek yıl satışta: İşte yeni video #2

    Instagram: @eshteknoloji

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