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    Xiaomi’nin elektrikli otomobili detaylanıyor

    Xiaomi'nin elektrikli otomobilinin çıkış tarihi hakkında henüz bilgi olmasa da yavaş yavaş ilk detaylar gelmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 09:59
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    Xiaomi’nin elektrikli otomobili detaylanıyor

    Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

    Geçtiğimiz yıl, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

    Diğer şirketlerden farklı olarak, elektrikli araç projesi hakkında hiçbir bilgiyi saklama ihtiyacı duymayan Çinli şirket, yine de otomobilin tasarımı hakkında şimdilik bilgi vermiş değil.

    Xiaomi’nin elektrikli otomobili detaylanıyor #1

    Patentler ortaya çıktı

    Xiaomi’nin elektrikli araçlara yönelik geniş açılı kamera modülleriyle ilgili bir başka patent geçen yılın sonlarında alındı ve bu hafta onaylandı. Patente göre, kamera sistemi geniş açılı görüntüler çekecek ve birkaç modül içerecek.

    Elektrikli otomobili, daha iyi bir menzil için geleneksel açıkta kalan yan aynaları çıkaracak. Kameralar, çevrenin kapsamlı bir görünümünü sağlayan üç sensör dahil olmak üzere arabanın üstüne yerleştirilecek.

    3. çeyrekte görücüye çıkacak

    Xiaomi'nin Pekin-Tianjin CEO'su Luo Baojun, şirketin ilk elektrikli otomobilinin prototipinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını ve beklentileri fazlasıyla aşacağını duyurmuştu.

    xiaomi

    Fiyat nasıl olacak

    Xiaomi markalı otomobilin bir sedan veya SUV olacağını dile getiren kurucu Lei Jun, aracının fiyatının 15 bin ila 45 bin dolar arasında bir yerde olacağını açıklamıştı.

    Xiaomi'nin sektördeki hedefi büyük

    Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.


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