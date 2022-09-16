Xiaomi'nin elektrikli otomobili hakkında yeni detaylar

Xiaomi'nin elektrikli otomobili hakkında yavaş yavaş yeni detaylar gelmeye başladı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Xiaomi, Xiaomi Pilot otonom sürüş sistemi tarafından desteklenecek ilk elektrikli otomobilini 2024 yılında yola çıkarmayı hedefliyor.

Bununla birlikte ilk otomobilin dört kapılı bir sedan olması beklenirken, fiyatı 150 bin yuan (21 bin 500 dolar) civarında olacak ve LiDAR sisteminden güç alacak.

Xiaomi; yeni otomobilin menzili, en yüksek hızı ve diğer ayrıntıları konusunda sessizliğini koruyor.

3. çeyrekte görücüye çıkacak

Xiaomi'nin Pekin-Tianjin CEO'su Luo Baojun, şirketin ilk elektrikli otomobilinin prototipinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını ve beklentileri fazlasıyla aşacağını duyurmuştu.

Xiaomi'nin sektördeki hedefi büyük

Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.