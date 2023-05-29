Xiaomi'nin gelirleri ilk çeyrekte yüzde 19 düştü Akıllı telefon devi Xiaomi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 19'luk bir gelir kaybı yaşadı.

ensonhaber.com

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2023 yılının ilk çeyreğine ait finansal verilerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, küresel sorunlar nedeniyle 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 19'luk bir gelir kaybı yaşadı.

Satışlar düştü

2023'ün ilk çeyreğinde 8,44 milyar dolarlık satış gerçekleştiren şirket, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 10,4 milyar doların gerisinde kaldı.

Xiaomi, bu dönemde 30,4 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve 458,4 milyon dolar net kâr bildirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 daha yüksek.

Küresel akıllı telefon pazarında ise marka, yüzde 11,3 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında Apple ve Samsung yer aldı.

Çin pazarında ise birim bazında yüzde 22 artış kaydeden Xiaomi, Vivo'nun gerisinde kalarak dördüncü sıraya düştü.