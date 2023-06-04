Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili yollara çıktı Xiaomi, önümüzdeki yıl ilk elektrikli otomobilini tanıtmayı planlıyor. Yeni araç, yollarda test edilirken görüntülendi.

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2021 yılında, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor.

Xiaomi otomobili Modena kod adlı tamamen elektrikli bir sedan olacak. Daha önce aracın 22 bin ila 29 bin dolar arasında bir fiyata sahip olması beklenirken, şimdi bu fiyat 40 bin dolar seviyesine kadar yükseldi.

Açıklanan bilgilere göre otomobil, her biri Qualcomm 8295 çipe sahip üç versiyon halinde satışa sunulacak.

Yollarda görüntülendi

Xiaomi'nin yeni otomobili, Çinli bir YouTuber tarafından kayıt altına alındı. Araç kamuflaj altında olmasına rağmen tasarımı genel hatları ile ortaya çıktı.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili, aerodinamik gövde tasarımı, uzun kaput ve ön camın üzerinde bulunan lidar sensörü gibi detaylarıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, piyasaya sürmeye hazırlandıkları ilk elektrikli otomobilin kış testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime girmesine çok az bir süre kaldığını söylemişti.