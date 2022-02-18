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    Xiaomi'nin katlanabilir modeli Mi Mix Fold 2 yakında geliyor

    Xiaomi, ikinci katlanabilir telefon modeli Mi Mix Fold 2'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 14:32
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    Xiaomi'nin katlanabilir modeli Mi Mix Fold 2 yakında geliyor

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara, geçtiğimiz yıl bir yenisi daha eklenmişti.

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'u tanıtmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    MI MIX FOLD 2 YOLDA

    Çinli marka, şimdilerde Mi Mix Fold 2 için çalışmalar yürütüyor.  . Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, telefonun çıkış tarihiyle ilgili bazı bilgiler yayınladı.

    mi mix fold

    Paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi Mix Fold 2 haziran ayı sona ermeden tanıtılacak. Yeni modelin, 2K çözünürlüğe sahip 8.1 inç ana ekranla gelmesi bekleniyor.

    Katlanabilir telefon için konuşulanlar arasında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve daha büyük bir pilin yanı sıra kablosuz şarj teknolojisi de bulunuyor.

    PATENT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Xiaomi'nin, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) katlanabilir telefonlarıyla ilgili patent başvurusu, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

    Patent görüntüsüne baktığımızda, yeni telefonun katlama mekanizması ve menteşe tasarımının Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benzediğini söyleyebiliriz.

    xiaomi

    Yukarıdaki görüntü, ayrıca telefonun yan tarafına manyetik olarak takılmış gibi görünen bir kalemi de gösteriyor.

    Öte yandan Xiaomi, Galaxy Z Flip serisine benzer başka bir katlanır akıllı telefon üzerinde de çalışıyor. Ancak şimdilik tüm bu modellerin teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yok.


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