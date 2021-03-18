Xiaomi’nin katlanabilir telefonu ile ilgili yeni görüntüler yayınlandı

Xiaomi’nin katlanabilir telefonu ile ilgili yeni görüntüler yayınlandı

Xiaomi Mi Mix serisi altında tanıtılacak yeni katlanabilir telefonun iç ve dış tasarımını gösteren görüntüler gün yüzüne çıktı.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Xiaomi de katlanabilir telefon pazarına girecek.

Xiaomi’nin, katlanabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalıştığı yaklaşık iki yıldır biliniyor. Hatta zaman zaman yöneticilerin elinde telefona ait bazı prototip sürümleri de görmüştük.

Çinli şirketin, Mi Mix serisinde tanıtacağı katlanabilir telefonuna ait yeni görüntüler yayınlandı.

KATLANABİLİR XIAOMI MODELİ NELER SUNACAK

İçe doğru katlanan akıllı telefonun dış ekranı da tahminlere göre biraz küçük olacak. Üçlü kamera sistemi göze çarpan prototipin ara yüzünün de katlama için uyumlu hale getirildiği anlaşılıyor.

Çinli şirketin henüz geliştirme aşamasında olduğu yeni katlanabilir modeliyle ilgili şimdilik başka bir gelişme yok.

Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunlarını yaşamak istemeyen Xiaomi, bu nedenle fazla acele etmiyor.