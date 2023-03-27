Xiaomi'nin net karında büyük düşüş! Kayıp yüzde 67'yi aştı Xiaomi, 2022 yılının son çeyreğine ait finansal verilerini paylaştı. Şirketin net kâr ve gelirlerinde büyük düşüş yaşandı.

Haber Merkezi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2022'nin dördüncü çeyreği ve geçen yılın tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2022'nin son çeyreğinde Çin'deki pazarın yavaşlaması ve sıkı koronavirüs tedbirleri nedeniyle, şirketin gelirleri ve kârı rekor düzeyde geriledi.

Xiaomi'nin dördüncü çeyrekteki geliri, 2021'in aynı dönemindeki 12,4 milyar dolardan yaklaşık yüzde 22,8 düşüşle yaklaşık 9,6 milyar dolara geriledi.

Şirket tarihine geçti

Söz konusu veriler, Xiaomi tarihindeki en büyük gelir düşüşü olarak kayıtlara geçti.

2022'nin son üç ayındaki net kâr ise bir önceki yılın 650,3 milyon dolarına kıyasla 67,3 oranında azalarak 212,3 milyon dolara düştü.

2022 genel veriler

Şirketin 2022'deki geliri bir önceki yıla göre yüzde 14,7 düşüşle 40,7 milyar dolar olurken, net kâr da yüzde 50'den fazla düşüşle 1,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.