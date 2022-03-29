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    Xiaomi'nin telefonları bilerek yavaşlattığı iddia edildi

    Geekbench'in kurucu ortağı John Poole, Xiaomi'nin akıllı telefonları bilerek yavaşlattığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 14:23
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    Xiaomi'nin telefonları bilerek yavaşlattığı iddia edildi

    Geçtiğimiz yıllarda Apple'ın, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı ortaya çıkmış ve ABD'li şirket, bunu aniden kapanmaları önlemek ve batarya sağlığını korumak için yaptığını açıklamıştı.

    Geçtiğimiz günlerde ise benzer bir durumu, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Samsung’un, binlerce Android uygulamasına gizlice performans sınırlaması getirdiği tespit edilmişti.

    Üstelik sistem, Geekbench gibi performansı ölçen uygulamaları görünce otomatik olarak devre dışı kalıyor ve telefonun yüksek skorlar almasını sağlıyor.

    XIAOMI DE BENZER BİR YOL İZLİYOR OLABİLİR

    Popüler benchmark uygulaması Geekbench'in kurucu ortağı John Poole'un akıllı telefon üreticisi Xiaomi hakkında söyledikleri tartışmalara neden oldu. Poole, Xiaomi'nin performansı düşürdüğünü iddia etti.

    xiaomi

    Poole, bu iddiasını kanıtlamak için Xiaomi Mi 11'de Geekbench uygulamasını Fortnite oyununun içine gizledi. Bu sayede telefonun uygulamayı algılayarak yüksek skor göstermesi engellendi.

    Poole, bunun sonucunda tek çekirdek performans puanlarının yüzde 30 oranında, çok çekirdekli performans puanlarının ise yüzde 15 oranında düştüğünü öne sürdü.

    Şimdi ise gözler, John Poole'un iddiasına yanıt vermek üzere Xiaomi'ye çevrildi. Çinli şirketin, iddialara ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.


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