Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu yıl sonunda geliyor

Xiaomi, Mi Mix Fold katlanabilir ekranlı telefon modelinin yeni versiyonunu yıl sonuna doğru dünya genelinde satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha eklenmişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'u nisan ayında görücüye çıkarmıştı.

XIAOMI MI MIX FOLD 2 YIL SONUNA DOĞRU GELİYOR

Mi Mix Fold ile katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarında oldukça beğeni toplayan Xiaomi, bu kez daha gelişmiş menteşe sisteminin olacağı ikinci bir model üzerinde çalışıyor.

Kaynaklara göre, Xiaomi Mi Mix Fold S veya Xiaomi Mi Mix Fold 2 şeklinde isimlendirileceği tahmin edilen yeni telefon, ilk telefonun aksine dünya genelinde piyasaya sürülecek. Mi Mix Fold ise yalnızca Çin'de satışa sunulmuştu.

Yeni modelin iç yapısının halihazırda test edildiği ve yakın dönemde genel kullanım testlerine geçileceği belirtiliyor.

Henüz bellek seçenekleri, diğer kameralar ve hızlı şarj gibi konularda net bilgiler olmasa da Çinli şirketin, önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

XIAOMI MI MIX FOLD ÖZELLİKLERİ

Şu an sadece Çin'de satışta olan Mi Mix Fold'un özelliklerine göz atacak olursak, Samsung'un Galaxy Fold modelleriyle benzer bir tasarıma sahip Xiaomi Mi Mix Fold, 8,01 inç büyüklüğünde ve 2480x1860 piksel çözünürlüğünde katlanabilir OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Telefon katlandığında ise arka tarafta kalan ekran 6,52 inçlik bir büyüklüğe sahip.

Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888’den güç alan Xiaomi Mi Mix Fold, 16GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı sunuyor.

5.020 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alan akıllı telefon, 67W hızlı şarj ile 37 dakikada tam şarj olabiliyor.

Xiaomi Mi 11 modeline benzer bir kamera kurulumuyla karşımıza .çıkan Mi Mix Fold, 108 MP ana kamera + 13 MP Ultra geniş açı kamera + telefoto kamera olmak üzere üçlü lens düzeni ile geliyor.

XIAOMI MI MIX FOLD FİYATI

Xiaomi Mi Mix Fold'un fiyatı ise şu şekilde: